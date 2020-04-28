البرلمان يدعو لتفعيل التنسيق الامني المشترك بين بغداد و كوردستان

2020/04/28 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الى ضرورة تفعيل مراكز التنسيق الامني المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان للتصدي لتنظيم داعش بعد زيادة هجماته مؤخرا.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا امنيا موسعا ، بحضور رئيس لجنة الإمن والدفاع محمد رضا ال حيدر واعضاء اللجنة ، مع نائب قائد […]

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