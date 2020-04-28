2020/04/28 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن رفضها رسميا مقترحين حكوميين قدما للبرلمان بتخفيض رواتب الموظفين والادخار الاجباري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: رفضنا طلبين رسميين من الحكومة بتخفيض وادخار رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: رفضنا طلبين رسميين من الحكومة بتخفيض وادخار رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).