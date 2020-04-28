الصحة تعلن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/28 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز -_بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى شفاء 33 مصاباً من الوباء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت أين نيوز نسخة منه، أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد على وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومحاسبة المخالفين دون استثناء كما تؤكدالوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد المجتمعي وتوصيات الوقاية الشخصية والمجتمعية".وأضافت أنه "تم فحص (٤٦٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وب...

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