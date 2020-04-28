صحة ذي قار تنشر الموقف الوبائي

2020/04/28 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.وبحسب الموقف الذي حصلت عليه "كلكامش برس"، فإن "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة 6 حالات جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا حيث كانت نتيجتها سالبة".واوضحت "وبعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم الثلاثاء 47 حالة من بين 63 حالة إصابة سجلتها المحافظة".

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