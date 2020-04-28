خلال 24 ساعة.. حالة وفاة و11 إصابة بكورونا في كوردستان

2020/04/28 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن عدد الاشخاص في الحجر الصحي بالإقليم وصل الى (9196) شخصا، بقي منهم حاليا في الحجر (1602) شخصا في (33) مكانا مختلفا، منهم (572) شخصا في اربيل و(259) في السليمانية و(730) في دهوك و(41) في رابرين.

وأضافت أن (7594) شخصا غادروا الحجر وعادوا الى عوائلهم بعد ان انهوا مدة الحجر الصحي البالغة اسبوعين، لافتا الى انها قامت بحجر (165) شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واوضحت أنها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (1706) فحصا، منها (1121) في اربيل و(158) في السليمانية و(300) في دهوك و(25) في حلبجة و(12) في رابرين و(90) في سوران، مبينة ان النتائج اظهرت اصابة (11) شخصا جديدا بفيروس المرض.

وأشار الوزارة الى ان الإصابات الجديدة سجلت في محافظة اربيل ، منهم (10) أشخاص في قضاء سوران وهم ثلاثة رجال واربع نساء وثلاثة اطفال وهم من الملامسين من عائلة شخص مصاب سابق، منوهة إلى وفاة امرأة في (75) عاما من العمر من سكنة مجمع زانياري وبعد وفاتها ظهر بالفحص انها مصابة بفيروس كورونا.

ووجهت الوزارة الشكر والتقدير لجميع الاطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الطبية العاملة، مطالبا المواطنين بعدم الخروج من منازلهم باي شكل من الاشكال والالتزام بالتعليمات الصحية والاتصال بالخط الساخن (122) عند الضرورة.

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