صحة ذي قار تعلن شفاء 6 حالات مصابة بالكورونا

2020/04/28 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 6 حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا ،، وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة 6 حالات جديدة كانت […]

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