الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية لإعادة 289 عراقياً من الاردن

2020/04/28 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلة استثنائية لإعادة 289 عراقيا من الأردن.

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