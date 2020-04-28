تحالف القوى : يقترح على الكاظمي “المفاضلة” بين مرشحي الحقائب الوزارية

2020/04/28 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..اقترح القيادي في تحالف القوى العراقية النائب أحمد عبدالله عبد الجبــوري ” أبو مازن” على رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اجراء مفاضلة للمرشحين للحقائب الوزارية في حكومته.وقال الجبوري في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء الى امتلاك الكتل السياسية كفاءات في قطاعات مختلفة ويمكن للكاظمي المفاضلة بين ما يراه […]

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