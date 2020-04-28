الكاظمي : يتعهد بتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة

2020/04/28 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، دون الإشارة إلى موعدها.وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان.وقال الكاظمي إن […]

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