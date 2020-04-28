اتحاد السباحة الدولي يوافق على انتخاب رئيس جديد للاتحاد العراقي

2020/04/28 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الثلاثاء، موافقته على انتخاب رئيس جديد لنظيره العراقي.وقال امين سر الاتحاد العراقي للسباحة هاشم محمد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد تسلم من الاتحاد الدولي للسباحة، رسالة مستعجلة اليوم، حدد فيها موافقته على عقد اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العراقي للسباحة في يوم 13 ايار […]

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