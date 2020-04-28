عاجل: الخارجية: تسجيل حالة وفاة واحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفيروس كورونا

2020/04/28 | 20:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، عن وفاة عراقي إثر اصابته بكورونا في الهند.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الهند، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

واضاف "العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (247) حالة موزعين كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37

ألمانيا 24، السويد 33، بريطانيا 21، كندا 18، الأردن 15، بلجيكا 11، الدنمارك 10، إيطاليا 7 ، المملكة العربية السعودية 3، فرنسا 6، النمسا 5، هولندا 5، الامارات العربية 2، لبنان 2، فنلندا 1، ماليزيا 1، اسبانيا 1، ايران 1، روسيا 2 والهند 1".

وتابع "مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (32) حالة موزعة كالآتي: بريطانيا 17، السويد 4، ألمانيا 3، الولايات المتحدة الأمريكية 3، هولندا 1، بلجيكا 1، الدنمارك 1، المملكة العربية السعودية 1 والهند 1".

ولفت الى ان "حالات الشفاء في عموم العالم (81) حالة موزعة كالآتي: بلجيكا 11، السويد 9، الأردن 13، الولايات المتحدة الأمريكية 7، بريطانيا 7، النمسا 4، كندا 17، الدنمارك 8، ايران 1، السعودية 3، اسبانيا 1 وماليزيا 1".

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