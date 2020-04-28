تركيا تقصف منطقة سياحية بكوردستان للمرة الأولى

2020/04/28 | 20:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت يوم الثلاثاء منطقة سياحية في محافظة دهوك للمرة الأولى، دون خسائر بشرية.

وقال مدير ناحية دينارتة التابعة لقضاء عقرة، شعبان خليل، لشفق نيوز، إن "القصف طال وادي كوهانا دون وقوع اي خسائر بشرية".

وأضاف أن "هذا الوادي يعتبر من المناطق السياحية في المنطقة، ويبعد عن قرية كوهان المؤهلة بالسكان كليموترا واحدا".

وأشار خليل إلى أن القصف التركي يطال هذه المنطقة للمرة الأولى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ شهود عيان شفق نيوز، بأن طائرات تركية قصفت مناطق في قضاء عقرة بدهوك ومنطقة برادوست في اربيل .

وأوضح الشهود أن المناطق الذي استهدفها القصف في برادوست هي "كرواسنكا، وبيركم، وسنين وقلات، وجبل كونه كوتو".

وشوهدت الطائرات المقاتلة التركية تحلق بمستويات منخفضة بسماء برادوست.

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