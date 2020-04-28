رئيس الجمهورية يدعو الى الاحتكام للدستور لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم

2020/04/28 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، الى الاحتكام للدستور لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة".

وأكد الرئيس صالح، خلال اللقاء، وفقا للبيان، "ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية".

وأشار صالح الى "أهمية واستثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، أكد رئيس الجمهورية، "ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

وأوضح، أن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور و قانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية"، مشيراً الى أن "المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية".

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