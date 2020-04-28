كورونا يعلق النشاطات الرمضانية.. ممثلو مراجع ورجال دين: نفكر بطريقة اخرى لاحياء ليلة القدر

2020/04/28 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادتسببت ’’جائحة كورونا’’، في ايقاف النشاطات الدينية المتعارف عليها بين الاوساط المجتمعية في العراق، خصوصا في شهر رمضان، الامر الذي ادى الى وجود رأي موحد بضرورة العمل على تجب التجمعات الكبيرة ، خصوصا في المناطق التي تشهد اجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار الفيروس الخطير.يقول حسن القصير احد رجال الدين في محافظة الديوانية، وممثل مكتب المرجع كاظم الحائري لـ(بغداد اليوم) "بسبب توجيهات المرجعية الدينية والجهات الصحية اوقفنا في هذا العام المحاضرات والنشاطات الدينية وقراءة القران، التي كانت تقام في شهر رمضان من كل عام".واضاف ان "اسباب الامتناع الاخرى هي الخوف على المؤمنين من التجمعات بسبب فيروس كورونا، حيث تحولت النشاطات التي كانت تقام بصورة كبيرة الى نشاطات فردية تقام من قبل المؤمنين داخل منازلهم".اما في محافظة ميسان فقد بين الشيخ امجد الحسناوي، انه "وبسبب الخطر الكبير من فيروس كورونا والتزامنا بتوجيهات المرجعية الدينية والجهات الصحية المختصة فقد الغينا التجمعات الدينية والفعاليات وكل المحاضرات التي تقام في كل سنة".وتابع خلال حديثه لـ(بغداد اليوم)، "نفكر ان نحيي ليلة القدر بمكان مفتوح مع مراعاة المسافة الصحية بين المؤمنين والالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وكل ما هو مفيد للوقاية من كورونا".من جهته، قال الدكتور محمد الوكيل الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في محافظة كربلاء احدى اكبر المدن الدينية في العراق: ان "الموقف الوبائي في العراق غير مستقر في معدل الاصابات وهذا لا يبعث على الاطمئنان".وتابع "اما في كربلاء وعلى الرغم من انخفاض معدلات الاصابة الا ان ذلك لا يعني الاطمئنان رغم انها تحت السيطرة حاليا، فالمحافظة الدينية مغلقة ولو فتحت لازدادت الاصابات ".واشار الى ان "الانفلات والتهاون يؤدي لزيادة الاصابات وهذا ما حصل في البصرة وبغداد والمثنى ومحافظات اخرى ".واكد بالقول "اثبتت الوقائع ان التجمعات هي السبب الرئيس لنقل الاصابة، لذلك فان خلية الازمة في كربلاء طبقت حظرا نوعيا للتجوال تمت خلاله مراعاة المواطنين والعمال لكن مع ضمان الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتشديد الحظر بشكل تام بعد السابعة مساء، ومنع اي تجمعات دينية او اجتماعية".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاتين و81 اصابة جديدة بكورونا في 8 محافظات.

وأكدت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، على "وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة، كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومحاسبة المخالفين دون استثناء كما تؤكدالوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد المجتمعي وتوصيات الوقاية الشخصية والمجتمعية".

وأضافت، أنه "تم فحص (4648) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (78430)".

وتابعت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (81) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 15، بغداد/ الكرخ: 2، مدينة الطب: 3، النجف الأشرف: 1، البصرة: 39، كربلاء: 1، كركوك: 2، المثنى: 5، بابل: 2، اربيل : 11".

وبينت أن "الوفيات: حالتان، حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة واحدة في اربيل "، مبينة أن "الشفاء: 33 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 18، بغداد/ الكرخ: 3، النجف الأشرف: 1، البصرة : 4، ذي قار: 6، نينوى: 1".

وأشارت الصحة الى أن "مجموع الإصابات : 1928، مجموع الوفيات: 90، مجموع حالات الشفاء: 1319".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، الى الاحتكام للدستور لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغ

بغداد اليوم - بغداد

يتوقع أن يتأثر العراق، يوم غد الأربعاء، بحالة من عدم استقرار جوي، يرافقها تشكل سحب ركامية وهطول زخات متفرقة من الامطار قد تصحب بالرعد احيانا.

وقال موقع طقس العرب في نشرته الخاصة بالعراق إن "الحالة غير المستقرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا يعلق النشاطات الرمضانية.. ممثلو مراجع ورجال دين: نفكر بطريقة اخرى لاحياء ليلة القدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا يعلق النشاطات الرمضانية.. ممثلو مراجع ورجال دين: نفكر بطريقة اخرى لاحياء ليلة القدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).