تسجيل 81 إصابة وشفاء 33 مصاباً من كورونا في العراق

2020/04/28 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى شفاء 33 مصاباً من الوباء....

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