غضب شعبي في لبنان بعد مقتل متظاهر برصاص الجيش في طرابلس

2020/04/28 | 20:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق اللبناني #فواز_فؤاد_ السمّان (26 عاما) الحياة، فجر اليوم، متأثراً بجراح نتيجة إصابته برصاصة من الجيش اللبناني، خلال مواجهات حصلت ليلاً بين المحتجين والجيش.وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية، اليوم الثلاثاء، في مدينة #طرابلس، بعد مقتل…

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