مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية

2020/04/28 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية لهذا اليوم برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، 28 نيسان 2020، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة”.[…]

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