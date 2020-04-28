طبيبة تنهي حياتها بعد أن عالجت مئات المصابين بـ “كورونا”

2020/04/28 | 20:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت طبيبة أمريكية بارزة في مدينة نيويورك الأمريكية، حياتها بعد أن عملت في في الصفوف الأمامية لمكافحة تفشي فيروس #كورونا.وبحسب بيان لشرطة نيويورك فإن الطبيبة “لورنا برين”، كانت تعمل مديرة لقسم الطوارئ في مستشفى…

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