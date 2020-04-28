الموقف الوبائي في العراق: الحصيلة الأعلى منذ تخفيف حظر التجوال

2020/04/28 | 20:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات منذ تخفيف إجراءات حظر التجوال

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم 28 نيسان/أبريل، أن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 6 آلاف و648 نموذجًا في عموم البلاد، ليرتفع مجموع النماذج التي تم فحصها إلى 78 ألف و430.

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وبين الوزارة، أن المختبرات سجلت 81 إصابة جديدة بواقع:

بغداد/ الرصافة: 15

بغداد/ الكرخ: 2

مدينة الطب: 3

النجف: 1

البصرة: 39

كربلاء: 1

كركوك: 2

المثنى: 5

بابل: 2

اربيل : 11

كما أعلنت الوزارة، تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس، واحدة منها في الرصافة والأخرى في أربيل، مقابل 33 حالة شفاء.

وارتفع مجموع الإصابات، إلى 1928 حالة مؤكدة، تماثل منها 1319 للشفاء، فيما توفي 90 شخصًا.

وأكدت وزارة الصحة، على وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومحاسبة المخالفين دون استثناءً، كما أكدت على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد المجتمعي وتوصيات الوقاية الشخصية والمجتمعية".

والحصيلة المسجلة، هي الأعلى منذ قرار خلية الأزمة تخفيف إجراءات حظر التجوال، ابتداءً من 22 نيسان/أبريل.

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