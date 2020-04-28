2020/04/28 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي طلب منه المشاركة في ترشيح بعض الوزراء للحكومة المقبلة، فيما أكد أنه رفض ذلك.وقال المالكي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “الفضاء الاعلامي يشهد كلاما غير مسؤول واخباراً غير صحيحة حول تشكيل الحكومة”.واضاف “نؤكد إننا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي : ائتلاف دولة القانون يرفض المشاركة بحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي : ائتلاف دولة القانون يرفض المشاركة بحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).