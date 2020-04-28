طقس العراق خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. غبار واجواء غير مستقرة وزخات مطر متفرقة بهذه المناطق

2020/04/28 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد يتوقع أن يتأثر العراق، يوم غد الأربعاء، بحالة من عدم استقرار جوي، يرافقها تشكل سحب ركامية وهطول زخات متفرقة من الامطار قد تصحب بالرعد احيانا.وقال موقع طقس العرب في نشرته الخاصة بالعراق إن “الحالة غير المستقرة تتركز جنوب وجنوب شرق البلاد وشمال شرقها، مع احتمالية وصولها للعاصمة بغداد، وتنشط الرياح الجنوبية […]

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