رئيس الجمهورية يبحث مع اللجنة المالية وضع الموازنة وملف تشكيل الحكومة

2020/04/28 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة، فيما شدد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة بشأن المسائل العالقة بين بغداد واربيل .وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته /المعلومة/، إن صالح “استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس اللجنة المالية في مجلس […]

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