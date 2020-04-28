بعد تسجيلها 37 اصابة بكورونا اليوم.. الهارثة تتوقع ارتفاعاً أخر يبدأ من الغد وتنفي اغلاقها بالكامل

2020/04/28 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بعد اغلاقه من قبل القوات الامنية واعتباره منطقة موبوءة بالفيروس، كشف قائممقام قضاء الهارثة في محافظة البصرة نذير الشاوي، السبب الرئيس وراء تفشي فيروس كورونا بصورة غير مسبوقة، مبينا ان الايام القادمة ستشهد تسجيل اعداد اكبر من الاصابات وذلك في تعقيب منه على تسجيل 37 اصابة اليوم بفيروس كورونا.

وقال الشاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاصابات التي سجلت في قضاء الهارثة سببها مجلس عزاء، وملامسة الموجودين لمصاب بكورونا كان متواجداً بينهم".

وتوقع "ان يتم غداً تسجيل اصابات اكثر من 37 حالة ، التي اعلن عن تسجيلها اليوم في الناحية".

وبخصوص وضع القضاء، بعد اغلاقها بالكامل اوضح المسؤول المحلي ان " الوضع الانساني في الناحية بعد قطع الطرق جيد، فقد وفرنا سيارات نقل مخولة لنقل المواد الغذائية، وتم تخصيص صهاريج ماء لنقلها الى المنازل، ووجهنا الجمعيات بمساعدة العوائل المتعففة".

واكد ان "القضاء يربط بين مركز البصرة وشمال البصرة، وهو الطريق الوحيد، و لا يمكن قطعه نهائيا على ارض الواقع"، مبينا ان "الكوادر الصحية والامنية في كوادر شمال البصرة جميعهم يمرون من الطريق الخاص بالناحية".

ونبه الى ان "الغلق التام جرى لمنطقة الخورة، التي سجلت فيها الاصابات وهي معزولة بالكامل عن بقية مناطق الناحية".

وأعلن قائد عمليات محافظة البصرة، الفريق الركن، قاسم جاسم نزال في وقت سابق من اليوم، إغلاق قضاء الهارثة في المحافظة بالكامل وإعلانه "موبوءاً" بفيروس كورونا.

وقال نزال، في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية أغلقت قضاء الهارثة في البصرة بالكامل"، مشيراً إلى "إعلان القضاء موبوءاً بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت دائرة صحة محافظة البصرة، 37 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا جميعهم من سكنة منطقة الهارثة، في محافظة البصرة.

فيما أفاد مصدر طبي، لـ(بغداد اليوم)، بأن "الإصابات بمنطقة الهارثة، جاءت بعد إقامة عزاء في المنطقة، ما تسبب بنقل العدوى الى المواطنين".

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