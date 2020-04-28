الحظر الجزئي ينهي اسبوعه الاول بـ 354 اصابة بكورونا والسلطات تصدر قرارات عاجلة

2020/04/28 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

مع الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء وتسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أنهى الحظر الجزئي المفروض في البلاد، اسبوعه الاول بتسجيل 354 اصابات، وعزل كامل لأحد أقضية محافظة البصرة، وسط توقعات بأن تسارع السلطات بإجراءات عزل مناطق معينة في العاصمة بغداد، شهدت تسجيل أرقام إصابات مرتفعة.

المعدل الصفري

يقول المتخصص بعلم الأمراض، محمد إسماعيل، ان معدل الزيادة المتوقعة قريباً بسبب الخروقات التي رافقت تطبيق الحظر الجزئي سيكون اكبر من المعدل الحالي، فيما اشار إلى أن السلطات المعنية كان من الأجدر لها انتظار وصول البلاد إلى معدل الاصابات صفر للبدئ برفع الحظر الشامل.

وقال إسماعيل، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم )، إن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا في العراق، ارتفعت الى 70% وهو الثالث عالمياً بالنسبة إلى المتعافين".

وتوقع "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا جاء نتيجة رفع حظر التجوال جزئياً بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية كالتباعد الاجتماعي وتجنب المناطق المكتظة وارتداء الكفوف والكمامات"، لافتا الى أن "هناك انفلاتا في الشارع وقلة قليلة جداً فقط هي الملتزمة".

ورجح "تسجيل عدد إصابات مرتفع بعد 10-15 يوماً وهو ما سيحدث تغييراً في النسب الحالية التي تعتبر جيدة"، مبينا أن "ارتفاع الإصابات في الأيام الاخيرة إيجابي، لأنه جاء نتيجة الرصد الوبائي الفعال، لكن الارتفاع القادم بسبب رفع الحظر الجزئي قد يكون عالياً وهذا امر غير سار وينذر بخطر كبير".

ورأى المتخصص بعلم الأمراض أنه "كان يفترض أن يتم الانتظار الى غاية الوصول لمعدل إصابات (صفر) ولعدة أيام قبل الذهاب نحو الحظر الجزئي".

البصرة تتصدر العراق وقضاء مغلق بالكامل

وأعلن قائد عمليات محافظة البصرة، الفريق الركن، قاسم جاسم نزال، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إغلاق قضاء الهارثة في المحافظة بالكامل وإعلانه "موبوءاً" بفيروس كورونا بعد تسجيل عشرات الاصابات بكورونا بسبب مجلس عزاء.

وقال نزال، في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية أغلقت قضاء الهارثة في البصرة بالكامل"، مشيراً إلى "إعلان القضاء موبوءاً بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت دائرة صحة محافظة البصرة، 37 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا جميعهم من سكنة منطقة الهارثة، فيما أفاد مصدر طبي، لـ(بغداد اليوم)، بأن "الإصابات بمنطقة الهارثة، جاءت بعد إقامة عزاء في المنطقة، ما تسبب بنقل العدوى الى المواطنين".

وبالتزامن مع تسجيل محافظة البصرة 39 اصابة بفيروس كورونا اليوم، طرح استشاري الصحة العامة، د.



حسن القزاز، 4 عوامل لزيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق بالآونة الأخيرة ، وفيما حدد شرطا لضمان نجاح خطة الحظر الشامل المناطقي لفت الى نسخة كورونا الموجودة في البلد هي الاخف أعراضاً قياسا ببقية دول العالم.

وقال القزاز في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن "الحظر الجزئي وبعد أن اكمل اسبوعه الأول فأننا نعتقد انه ستبدأ من اليوم الثلاثاء الزيادة الحقيقية باعداد الاصابات بكورنا بعد تطبيقه بسبب عدم التزام كثير من المواطنين بالشروط الصحية لإن متوسط حضانة الفيروس أسبوع وفترة حضانته الكاملة أسبوعان".

وأضاف إن "هناك 4 عوامل للزيادة في الفترة الحالية وهي عدم التزام المواطنين بشروط الحظر وزيادة الحركة وايضاً ازدياد عمليات الفحص الميداني في المناطق التي تشهد إصابات وأخيرا توافد اعداد كبيرة من العراقيين ممن كانوا في الخارج من دول موبوءة ومن بينهم ربما من يحملون الفيروس".

ولفت إلى إن "تسجيل 50-100 اصابة يومية بكورونا وهو المعدل الذي يشهده العراق منذ دخول كورونا اليه طبيعي لكن الخطر يكمن بقفز معدل الإصابات لما فوق الـ 100 وحينها سندق ناقوس الخطر بسبب وضع نظامنا الصحي ".

دعوات لحظر شامل على مناطق ببغداد سجلت اكبر عدد من الاصابات

ودعا مدير الصحة العامة، في دائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، الى تطبيق حظر التجوال الشامل على بعض المناطق التي لم تلتزم باجراءات الحظر الجزئي، وذلك لمنع تفاقم الاصابات بفيروس كورونا وذلك في اول تعليق من مسؤول بالصحة بعد تسجيل 81 اصابة اليوم بفيروس كورونا.

وقال نازك الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تطبيق حظر التجوال الشامل يجب ان لا يكون على كل مناطق العاصمة بغداد، بل على بعض المناطق غير الملتزمة ومنها الشعبية التي تسجل عدد اصابات اكثر من غيرها".

وأضاف الفتلاوي، أن "ارتفاع الاصابات بكورونا له علاقة بعدم التزام بعض المناطق في اجراءات الحظر الشامل وارتداء الكفوف وعدم حضور المناسبات والتجمعات".

وأكد مدير الصحة العامة ان "اعادة تطبيق قرار الحظر الشامل قرار من اختصاص خلية الازمة الحكومية"، مشيرا إلى ان "دائرة صحة الكرخ اجرت اليوم مسحا شاملا للمناطق التي ظهرت فيها اصابات بفيروس كورونا".

اجراءات حكومية عاجلة

وبعد موقف مرتفع للاصابات بفيروس كورونا، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تقليص الحظر الجزئي وتشديد الاجراءات وفرض غرامات مالية على المخالفين لشروط الوقاية الصحية.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "‎نظراً لخطورة جائحة فيروس كورونا المستجد وأهمية الالتزام التام باجراءات الوقاية المشددة وعدم تطبيق بعض المواطنين لشروط الوقاية الصحية، ‎قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) التشديد في تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020، بشأن حظر التجوال، وعلى الأجهزة المعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات اللازمة في حال المخالفة".

وقررت اللجنة، "تعديل الوقت المثبت في الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020، بحيث يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة السابعة مساءً، فرض العقوبات ضد المخالفين وفقًا للآتي: حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها (50000) دينار، خمسون الف دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها ( 4 ) أربعة ركاب، المخالفة للفقرة ‎8 من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020".

وقررت ايضا، "فرض غرامة مالية قدرها (50000) دينار، خمسون الف دينار على سائق المركبة الصالون الذي يحمل اكثر من (3) ثلاثة ركاب او يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة، وفـرض غـرامة مـالية قـدرها (10000) دينـار، عشـرة آلاف دينار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتًا".

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل وفاتين و81 اصابة جديدة بكورونا في 8 محافظات.

وأكدت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، على "وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة، كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومحاسبة المخالفين دون استثناء كما تؤكدالوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد المجتمعي وتوصيات الوقاية الشخصية والمجتمعية".

وأشارت الصحة الى أن "مجموع الإصابات : 1928، مجموع الوفيات: 90، مجموع حالات الشفاء: 1319".

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بعد اغلاقه من قبل القوات الامنية واعتباره منطقة موبوءة بالفيروس، كشف قائممقام قضاء الهارثة في محافظة البصرة نذير الشاوي، السبب الرئيس وراء تفشي فيروس كورونا بصورة غير مسبوقة، مبينا ان الايام القادمة ستشهد تسجيل اعداد اكبر من الا

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دعا مدير الصحة العامة، في دائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، الى تطبيق حظر التجوال الشامل على بعض المناطق التي لم تلتزم باجراءات الحظر الجزئي وذلك في اجراء غير مسبوق اقترح في وقت سابق ولم يطبق بعد، وذلك لمنع

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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الثلاثاء، تقليص الحظر الجزئي وتشديد الاجراءات وفرض غرامات مالية على المخالفين لشروط الوقاية الصحية وذلك رداً على الخروقات التي رافقت تطبيق الحظر الجزئي الذي بدء الشروع به في

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