حاكم نيويورك يعلن انخفاض عدد الدخول للمستشفيات بسبب كورونا لأدنى مستوى

2020/04/28 | 21:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى مستشفيات الولاية بسبب الفيروس التاجي الجديد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ أكثر من شهر.

ويذكر أن رجح "كومو"، اليوم، أن يتم تمديد أمر الحجر المنزلي الإلزامي إلى ما بعد الـ 15 من أيار المقبل في أجزاء كثيرة من الولاية مشيرا في الوقت ذاته الى إمكانية تخفيف القيود في بعض مناطق الولاية حال توفر السعة الكافية للمستشفيات وإيفائها بالمعايير المطلوبة.

ونقلت رويترز عن كومو قوله في إفادة يومية إن 337 من سكان نيويورك توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء الاصابة بكوفيد 19 وذلك بانخفاض عن 367 في اليوم الذي سبقه وهو أدنى عدد للوفيات اليومية منذ ال30 من آذار الماضي.

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