النقل: 2000 طن من الذرة الصفراء تم نقلها عبر الاسطول البري لصالح وزارة الزراعة

2020/04/28 | 21:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل العراقية / الشركة العامة للنقل البري، اليوم الثلاثاء ، نقل 2000 طناً من مادة الذرة الصفراء لصالح وزارة الزراعة شركة مابين النهرين من محافظة ديالى بإتجاه محافظة بابل منطقة ( الحيدري ).

وبينت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "النقلات تحققت تماشياً مع توجيهات وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي بالإسراع في عملية المناقلات الداخلية لإنجاح حملة الاستزراع للموسم الصيفي حيث تمت عملية إيصال 2000 طن من مادة الذرة الصفراء عبر محافظة ديالى بإتجاه محافظة بابل منطقة ( الحيدري ) خلال اربعة أيام مضت برغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلاد لتامين عملية الامن الغذائي".

وأشارت الوزارة ان "أسطولها البري يعمل على دعم الجهد الوطني الذي تنهض به وزارت الدولة والمؤسسات الحكومية في المجالات كافة وفق العقود التي تم توقيعها مع وزارة الكهرباء والتجارة والزراعة من خلال تفعيل العمل التكاملي المشترك الذي تتبناه الحكومة بين الوزارت كافة".

من الجدير بالذكر ان جهود ملاكات النقل البري وإصرارهم على العمل الميداني بهمة عالية وعطاء منقطع النظير ساهمت بشكل كبير على أيصال جميع الحمولات باوقاتها المحددة حتى أثناء وقت حظر التجوال المطبق للحد من انتشار وباء كورونا .

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