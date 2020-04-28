اكتشاف شوارع ومنازل لم يسبق لها مثيل في مدينة بومبي الرومانية القديمة

2020/04/28 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدر البروفيسور ماسيمو أوسانا، عالم الآثار الإيطالي الذي يشرف على بومبي، مقطع فيديو يوضح اكتشافات جديدة في المدينة الإيطالية القديمة لم تُر من قبل.وهذه الاكتشافات ناتجة عن العمل المنجز في المنطقة الخامسة من الموقع على مدى العامين الماضيين.وعثر العلماء على شارع يسمى Vicolo dei Balconi.وكانت النتائج الأكثر إثارة للإعجاب المنزلين […]

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