الدنمارك توافق على بناء نفق تحت الماء يصلها بألمانيا في بضع دقائق

2020/04/28 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعطى النواب الدنماركيون الضوء الأخضر لبناء نفق فيهمارنبيلت تحت الماء والذي سيقلل مسافة السفر بين الدانمارك وألمانيا إلى بضع دقائق فقط.هذا المشروع الذي يطمح إلى إقامة نفق يبلغ طوله 18 كيلومترا تقريبا تحت البحر يربط بين الدنمارك وألمانيا سوف يبدأ الجانب الدنماركي العمل عليه مطلع يناير 2021.ومن المتوقع أن يتم فتح النفق المعروف […]

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