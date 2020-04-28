2020/04/28 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر للفرات نيوز: الكاظمي وقع على المنهاج الحكومي ويرسله الليلة الى رئاسة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر للفرات نيوز: الكاظمي وقع على المنهاج الحكومي ويرسله الليلة الى رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر للفرات نيوز: الكاظمي وقع على المنهاج الحكومي ويرسله الليلة الى رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).