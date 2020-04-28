2020/04/28 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمارا_المقاتلة الرئيس برهم صالح يرسل أسماء بعض المعتقلين الى وزير العدل و يأمره بأطلاق سراحهم !! قضية بهذه الخطورة و الاهمية ويهمشها الاعلام العراقي او يمر عليها مر الكرام ولا يتناول ملفاتها و حيثياتها أمر ينذر بالخطر و يعكس للمتابع حقيقة الاعلام العراقي الذي أصبح شبه الميت سريريا رغم كثرة و تعدد الفضائيات .و […]

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