2020/04/28 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتّهم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، السياسيين الأميركيين بـ”التفوّه بأكاذيب مكشوفة”، وتجاهل “مشكلاتهم الخطيرة”.وقال غينغ شوانغ في إيجاز صحافي دوري “لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة حيال الوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة” عن الأمر.وأشار غينغ إلى أن على المسؤولين الأميركيين “التفكير في مشكلاتهم وإيجاد طريقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترد بشدة على تلميحات ترامب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترد بشدة على تلميحات ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).