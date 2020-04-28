الأمم المتحدة تتوقع مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم

2020/04/28 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رسم تقرير للأمم المتحدة صورة متشائمة للاقتصاد العالمي، على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا ، متوقعا مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم.ورجح تقرير الأمم المتحدة لشهر نيسان (أبريل)، أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص في أرجاء العالم وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.وتوقع الخبراء الأمميون أن “تغرق أزمة […]

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