روسنفت الروسية تقول مجلس إدارتها سيتخذ قرارا بشأن خفض لإنتاج النفط في 30 نيسان

2020/04/28 | 21:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة روسنفت الروسية يوم الثلاثاء إن مجلس مديريها سيتخذ قرارا في اجتماعه في العاشر من أبريل نيسان بشأن خفض محتملا لإنتاج النفط للفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز.

وفي مواجهة تخمة لم يسبق لها مثيل في المعروض العالمي من الخام، اتفقت روسيا وعدد من الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في وقت سابق هذا الشهر على خفض جماعي لإنتاج الخام بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا.

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