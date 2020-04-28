العيداني مخاطبا برهم صالح عبر”العهد” : الشيعة اكبر منك بحفظ اراقة الدماء

2020/04/28 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة انتقد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، طريقة رئيس الجمهورية برهم صالح عندما رفض تكليفه بتشكيل الحكومة كمرشحا عن تحالف البناء.وقال العيداني في حديث متلفز لقناة “العهد”، ان “برهم صالح برر رفضه تكليفي بتشكيل الحكومه انه تجنبا لاندلاع نزاع بين المكون الشيعي، “معتبرا ” ذلك التبرير بغير المنطقي”.واضاف ان “الشيعة […]

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