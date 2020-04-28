علماء بريطانيون: تأثير الكمامات على انتشار فيروس كورونا محدود

2020/04/28 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة استنتج الفريق العلمي المكلف بتقديم الاستشارة للحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، أن فاعلية الكمامات الطبية في ما يخص منع انتشار الفيروس، محدودة.وقالت نائبة كبير مستشاري الحكومة البريطانية العلميين أنجيلا ماكلين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن “هناك دلائل ضعيفة على فاعلية الكمامات في منع انتقال العدوى من المصاب إلى الأشخاص حوله”.[…]

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