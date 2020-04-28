نائب: الكاظمي سيقدم طلبا الخميس المقبل لعقد جلسة منح الثقة

2020/04/28 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب الخميس المقبل لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.وقال الجابري لوكالة الإنباء العراقية "واع"، إن "الكاظمي سيقدم طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل لعقد جلسة طارئة لمنح حكومته الثقة بعد تسليم السير الذاتية للمرشحين".ولفت إلى أن "مطلع الأسبوع المقبل سيحدد مجلس النواب موعدا انعقاد الجلسة".وأضاف أن "الكاظمي منذ تكليفه يواصل عقد الاجتماعات مع قادة الكتل السياسية لتشكيل الحكومة واختيار كابينته الوزارية".وبين الجابري، ان "اغلب القوى السياسية بما فيها الشيعية خولت الكاظمي باختيار كابينته شريطة ان يقدمها لهم قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب لمعرفة السير الذاتية للمرشحين".

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