مفارقات في زمن كورونا.. العراق يفرض غرامات وبريطانيا تعلن: فعالية الكمامات محدودة

2020/04/28 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتزامنا مع قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الذي اصدرته مساء اليوم الثلاثاء، بفرض غرامة مالية قـدرها 10 الاف دينـار، علـى كـل فرد لا يرتدي كمامة طبية خارج المنزل للوقاية من فيروس كورونا، استنتج الفريق العلمي المكلف بتقديم الاستشارة للحكومة البريطانية بشأن الوباء، أن فاعلية الكمامات في ما يخص منع انتشار الفيروس، محدودة.وقالت نائبة كبير مستشاري الحكومة البريطانية العلميين، أنجيلا ماكلين، خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك دلائل ضعيفة على فاعلية الكمامات في منع انتقال العدوى من المصاب إلى الأشخاص حوله".يذكر أن ارتداء الكمامات الطبية يأتي من بين توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العديد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.وعلى خلفية تفشي الفيروس أصدرت سلطات معظم الدول والمدن توجيهات ملزمة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

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