جمعيات ديالى تطالب بتدخل” العمليات المشتركة” لانقاذ الزراعة

2020/04/28 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى طالب الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، بتدخل من قبل العمليات المشتركة لانقاذ الزراعة في المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “انهيار اسعار المنتوجات الزراعية لايزال مستمرا حتى اللحظة والفلاحين يتكبدون خسائر فادحة بسبب تدفق المستورد بشكل كبير الى الاسواق ما ادى الى اغراقها وانهيار الاسعار”.[…]

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