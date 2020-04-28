نائب: الكاظمي سيقدم طلبا الخميس لعقد جلسة منح الثقة

2020/04/28 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب الخميس المقبل لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.

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