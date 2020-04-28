حسنين الشيخ رجل نزيه في زمن فاسد ..

2020/04/28 | 22:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالة لكاتبها ..



بادئ ذي بدء، لحن لا مسوغ له في رأيي سوى الحسد، وبلاء ليس يعدله بلاء عداوة غير ذي حسب ودين.



وأنا أخط هذه السطور الأخيرة تعـود بـي ذاكرتي إلى الأيام الـتي قضـيتها والتجربة التي عشتها معكم.



وعاشها كثير من الاشخاص الذين لااستطيع ان اذكرهم جميعا هنا.



في الحقيقة اكن للاستاذ حسنين الشيخ...

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