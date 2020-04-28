قيادة العراق حين إختلاط الحابل بالنابل..!

2020/04/28 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ثمة وضع أصبح أحد مظاهر الحياة الديمقراطية، بل يبدو في أحيان كثيرة إحدى لوازمها، خصوصا في العراق؛ حيث يختلط الحابل بالنابل، ويتمثل هذا الوضع بصعوبة إتخاذ القرار، على الرغم من وضوح المطلب، وسلامة التشخيص، ومشروعية ألهداف، وتوفر الأدوات.صعوبة إتخاذ القرار لا ترتبط فقط، بعوامل موضوعية تحيط بالقرار نفسه، أو بجسامة وعظم […]

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