اليابان تتبرع للعراق بأكثر من مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا

2020/04/28 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت وزارة الخارجية العراقية بمواقف اليابان الداعمة، والمُسانِدة في مُختلِف الظروف الطارئة

بيان للوزارة ذكر، أن اليابان خصصت مبلغ مليون وأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي بوساطة الاتحاد الدوليّ لجمعيّات الصليب والهلال الأحمر لمُساعَدة العراق في مُواجَهة فيروس كورونا، وتقديم مبلغ مليون وخمسمئة وخمسين ألف دولار عبر مُفوّضيّة الأمم المتحدة لشُؤُون اللاجئين لدعم الاحتياجات الإنسانيّة للنازحين العراقيّين.وأشار البيان الى أن العراق ينظر إلى هذه الخطوة بأنّها تُمثّل تجليّاً صادقاً للشراكة الإستراتيجية المُتنامية على أرض الواقع التي تجمع بين البلدين، كما تُمثل رسالة تضامُن في ضوء التحدّيات، والظروف الاستثنائيّة، ومنها، ظاهرة نُزُوح عوائل عراقيّة من عدد من المُدُن بسبب عصابات داعش الإرهابيّة، ودعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فيروس كورونا المُستجِدّ.وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لما تقدّمت به اليابان من دعم ماليّ في مُواجَهة هذه التحدّيات، مؤكدة تمسك العراق بعلاقات التعاون الثنائيّة الشاملة، والبناء عليها وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات الشعبين الصديقين.

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