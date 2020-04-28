الحشد الشعبي يعفر مكتب التصديقات القنصلية في النجف

2020/04/28 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، مكتب التصديقات القنصلية التابع لوزارة الخارجية بطلب منه.وشملت الحملة تعفير وتعقيم جميع اقسام المكتب وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها هيئة الحشد الشعبي لمكافحه فيروس كورونا.

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