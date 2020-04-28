لجنة الصحة والسلامة تتخذ قرارات بينها فرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية

2020/04/28 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، فيما اتخذت عدة قرارات بينها فرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية.وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “‎نظراً لخطورة جائحة فيروس كورونا المستجد وأهمية الالتزام التام باجراءات الوقاية المشددة وعدم تطبيق بعض المواطنين لشروط الوقاية

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