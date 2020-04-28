فيروس كورونا يعتبر هذه الأماكن “جنتّه”.. تفاصيل صادمة

2020/04/28 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الباحثون يسعون لفهم سلوك فيروس كورونا المستجد، الذي أدخل العالم بأسره في نفق مظلم على الصعيدين الصحي والاقتصادي، بهدف إيجاد طريقة للتخلص من هذا الكابوس.وكشفت آخر الدراسات التي أجريت على الفيروس من مدينة ووهان وسط الصين، التي يعتقد أنها مهد الوباء، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين […]

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