بعد الانتكاسة.. أربيل تسجل تطوراً إيجابياً بشأن كورونا

2020/04/28 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل حالتي تعافي جديدتين من فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن مصابين اثنين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء التام بعد تلقيهما الرعاية الصحية، مشيرة إلى مغادرتهما المستشفى إلى منزلهما.

وأضافت أن حالات التعافي ارتفعت إلى 161.

وكانت أربيل قد سجلت انتكاسة بإصابات كورونا الثلاثاء بعد تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة.

وفي المجمل، سجل إقليم كوردستان 366 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5 وفاة و322 حالة تعاف.

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