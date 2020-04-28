برشلونة يعلن استعداده للتضحية بأربعة من لاعبيه لاستعادة أونانا

2020/04/28 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابدى نادي برشلونة استعداداه لعرض 4 من لاعبي العملاق الكتالوني على فريق أياكس أمستردام الهولندي، في إطار صفقة تبادلية للحصول على خدمات حارس مرماه الدولي أندريه أونانا.وذكرت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية أن برشلونة قد يلجأ إلى استخدام حارسه الاحتياطي الحالي نيتو إضافة إلى كل من، ريكي بويج وأليكس كولادو وكارليس ألينا في […]

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