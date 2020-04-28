عالمٌ يتجدَّد حتى إشعار آخر

2020/04/28 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون نستقبل‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية،‭ ‬لأنها‭ ‬هي‭ ‬الفترة‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬أو‭ ‬الخسران‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬لأننا‭ ‬لانريد‭ ‬تسجيل‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬أشواط‭ ‬إضافية‭.‬ خلال‭ […]

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