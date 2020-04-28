دعوة الصحة النفسية للتحقيق في مخالفات برنامج رامز جلال

2020/04/28 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ باشر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬معاينة‭ ‬مخالفات‭ ‬برامج‭ ‬وإعلانات‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برنامج‭ ‬‭”‬رامز‭ ‬مجنون‭ ‬رسمي‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭.‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬تحقيقاته‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬سما‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الإعلامية‭ ‬ريهام‭ ‬السعيد‭ ‬بنشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬يحث‭ ‬على‭ ‬الفجور‭ ‬والفسق‭ […]

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