بلدية تونسية تسجل زواجا لمثليين تمّ عقده في فرنسا

2020/04/28 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تبين‭ ‬لمواطن‭ ‬تونسي‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬أوراقا‭ ‬رسمية‭ ‬للالتحاق‭ ‬بشريكه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ان‭ ‬البلدية‭ ‬سجلت‭ ‬عقد‭ ‬زواجهما‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يجرم‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬الثلاثاء‭.‬ واوردت‭ ‬منظمة‭ ‬شمس‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المثليين‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬والتي‭ ‬نشرت‭ ‬الخبر‭ ‬ان‭ ‬التونسي‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬تسجيل‭ ‬الزواج‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬التونسية‭ […]

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